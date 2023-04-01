Motosiklet hırsızları jandarmaya takıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde 2 şüpheli çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalanırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Dalama Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait motosiklet kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan kamera ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli Yeniköy Mahallesi Menderes Nehri kenarında çalınan motosiklet ile yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.