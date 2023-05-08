Motosiklet hırsızları jandarmaya takıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait motosikletin çalınması olayının aydınlatılması ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlere meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarca çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından hırsızlık olayının aydınlatılması için gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde olayın şüphelisi 2 şahsın kimlikleri tespit edildi. Şüpheli şahıslar M.T. ve Ş.O.K. düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.