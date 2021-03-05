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Motosiklet kamyonete ok gibi saplandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet kamyonete ok gibi saplanırken, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet kamyonete ok gibi saplanırken, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Uzundere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köşk istikametine gitmekte olan B.Z. idaresindeki 09 LM 789 plakalı kamyonet, B.K. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet kamyonete ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B. K. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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