Motosiklet otomobille çarpıştı; 2 ağır yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan iki kuzen ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Nazilli merkez Yenimahalle Ordu Caddesi ile Şehit Bülent Taşkıran Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ordu Caddesi üzerindeki bir kafeden ayrılan Alperen Ç. (16) ile kuzeni Osman B. (18), Osman B'nin kullandığı 09 AAV 616 plakalı motosikletle şehir merkezine doğru yola çıktı. Cadde üzerinde yaklaşık 300 metre ilerleyen motosiklet, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşağa geldiğinde bir anda karşısına çıkan A.C. idaresindeki 09 E 5859 plakalı otomobile sağ arka kapıdan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Osman B. ve arkasında yolcu olarak bulunan Alperen Ç. caddeye fırladı.

Kazada ağır yaralanan kuzenler, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gördü tanıklarının motosikletin aşırı olduğunu iddia ettiği kazada yaralanan iki kuzenin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.