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Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde zabıta ile esnaf arasında motosiklet park yüzünden sözlü tartışma çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zabıta ile esnaf arasında motosiklet park yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.


Olay, Hacivat Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacivat sokak üzerinde devriye görevini yapan Kuşadası Belediyesi'ne bağlı bayan zabıta, yaya bölgesinde motosikletlerini park eden esnafı sözlü olarak uyardı. Esnaf ile bayan zabıta arasında sözlü tartışmaya diğer zabıta ekipleride katıldı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri darp edildiklerini iddia ettikleri kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri zabıtaya saldırdıkları iddia edilen kişileri gözaltına aldı.

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