Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kameralara yansıdı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün ölümden döndüğü kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet kavşaktan dönen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde kavşaktan dönen araca motosikletin çarpma anı ve sonrasında yaşananlar yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.