Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu

Motosiklet tutkunlarının pandemi dolayısıyla ara verdikleri gezilerinin ilk durağı Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası oldu.

Dünya genelinde önemli bir hayran kitlesine sahip 'Gold wing' model motosiklet tutkunları Kuşadası'na geldi. Şehir merkezinde tur atan grup ilgi çekerken, vatandaşlar motosikletlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gold wing üyeleri Atatürk Anıtına çelenk sunarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Motosikletlerinde Türk bayrakları asılı olan Gold wing kullanıcıları, renkli görüntüler oluşturdu

Gold wing Riders Clup Başkanı Sina Afyoneri, "Gold Wing tutkunları olarak 2017 yılında dernekleştik. Şu an yaklaşık 200 üyemiz var. Pandemi'den dolayı ara verdiğimiz gezilere tekrar başladık. Koşullar el verdikçe bu tarz toplu seyahatlere çıkıyoruz. Bu işi yürütmek bizlere büyük keyif veriyor. 54 kişiyle önce İstanbul'da buluştuk, hep beraber Kuşadası'na geldik. Burada konaklayıp çeşitli aktiviteler yaptıktan sonra Kuşadası sokaklarında bir kortej yapacağız. İnşallah bu pandemi süreci son bulacak ve yine eski günlerimize döneceğiz” diye konuştu.