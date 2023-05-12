Motosikletli genç, bisikletli çocuğa çarpmamak için kendini feda etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aniden önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için motosikleti deviren motosikletli genç yaralanırken, kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan sonra arkasına baka baka bölgeden uzaklaşan bisikletli çocuk, daha sonra vicdan yapıp geriye dönerek yaralanmasına neden olduğu gencin başına geldi.

Kaza, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motokurye, kaldırımdan bir anda yola çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için ani fren yaparak motoru devirdi. Sert bir şekilde yere savrulan motokurye, olay yerinde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı motokuryeyi ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı motokuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Meydana gelen kaza anbean güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde bir anda önüne fırlayan bisikletli çocuğa çarpmamak için sürücünün motoru devirdiği yer aldı. Kaza sonrasında küçük çocuğun ise korkması kameralara yansıdı. Kazadan sonra bisikleti ile arkasına baka baka olay yerinden uzaklaşan çocuğun bir müddet sonra vicdan yapıp, yaralanmasına neden olduğu motosikletli gencin başına geldiği görüldü.