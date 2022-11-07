Motosikletten düşen 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AEN 773 plakalı motosiklet sürücüsü Batı Gazi Bulvarı'na doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosikletten düşen sürücü ve yolcu konumundaki şahıs yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.