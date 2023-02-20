Mübadelenin simge köylerinden tarihi Doğanbey, ilk günkü güzelliği ile ayakta

Zorunlu Nüfus Mübadelesi'nin simge köylerinden olan tarihi Doğanbey Köyü, aradan geçen bir asra rağmen tarihi taş evleri ve eşsiz güzelliği ile yaz kış misafirlerini ağırlıyor. Aradan geçen süreçte yaşanan zelzeleler ve terk edilmişliğe rağmen ihtişamını koruyan yapılar görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içerisinde yer alan Doğanbey Mahallesi doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve birbirinden güzel yapıları ile asırlardır ayakta. Barındırdığı özellikle dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdüren Söke'ye 32 kilometre mesafedeki Doğanbey Mahallesi'nin tarihi kadar doğal güzellikleri de ilgi görüyor. Her mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi Rum köyü, ilk günkü güzelliği ile halen ayakta duruyor.

1850 yılında kurulan Doğanbey'e, 1924 yılındaki mübadele ile Rumların köyü terk etmesinden sonra, Selanik göçmenlerinin yerleştiği biliniyor. Ege Denizi manzarası, taş evleri ve taş sokakları ile dağın yamacında, yemyeşil bir doğanın kucağında misafirlerini ağırlayan Dooğanbey, yılın her mevsimi birbirinden güzel görüntüleri ziyaretçilerini mest ediyor.