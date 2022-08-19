Müdür Açıkgöz'den sağlık hizmetleri denetimi

Osman Açıkgöz, Nazilli Devlet Hastanesi Anjiyo Merkezi ve Genel Yoğun Bakım 4 ünitesini yerinde incelendi.

Her geçen gün artan sağlık imkanları ile sevk alan bir il olma yolunda hızla ilerleyen Aydın'da, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sağlık hizmetleri denetimlerine de ara vermiyor. Bu çerçevede Nazilli Devlet Hastanesi'ne devam eden Müdür Açıkgöz, Hastane Başhekim Vekili Uzm. Dr. Necati Akkaya'dan Anjiyo Merkezi, Genel Yoğun Bakım 4 ünitesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin güncel durumu hakkında detaylı bilgi alarak yerinde incelemelerde bulundu. Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk anjiyo için son hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Hastanede görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını da mesaisi başında ziyaret ederek sohbet eden İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Müdürü Açıkgöz'e Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Sağlık Hizmetleri Başkanı. Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen eşlik etti.