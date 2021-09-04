İhlas Haber Ajansı

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Müdür Fillikçioğlu, hakem ve gözlemciler ile bir araya geldi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Voleybol Ligleri öncesinde ulusal ve klasman hakemleri ve gözlemcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.


Aktif olarak Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) A Klasman maç ve hakem gözlemciliği de yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ulusal ve klasman hakemleri ve gözlemcileri ile bir araya geldi. Yeni sezon öncesinde planlanan çalışmaların görüşüldüğü kahvaltılı toplantıda, pandemi süreci ve tedbirler de değerlendirildi. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Müdür Fillikçioğlu, tüm takımlara başarılar diledi.

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