Müdür Şenkul, nöbetçi sağlık personelleriyle iftarda buluştu

Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi'nde nöbetçi sağlık personelleriyle iftar yaptı.

Aydın'a atandığı günden bu yana il genelindeki ziyaretlerine devam eden Eser Şenkul, son olarak Aydın Devlet Hastanesi'nde sağlık personelleri ile bir araya geldi. Nöbetçi sağlık personelleri ile birlikte iftar yapan Müdür Şenkul, ziyaretin ardından personellere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi'nde nöbetçi personellerimizi ziyaret ederek iftar programında bir araya geldi. İl Sağlık Müdürümüze, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcısı, Personel Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcısı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı, ilimiz kamu hastaneleri yöneticileri ile Aydın Devlet Hastanesi yönetimi eşlik etti” ifadeleri yer aldı.