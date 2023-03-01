Müdür Turan, depremzedelerin acılarına ortak oldu

Kahramanmaraş Depremi'nin yaraları sarılmaya çalışılırken, Aydın'da misafir edilen depremzedelere de destek olmak için Aydın Valiliği koordinesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Didim ilçesine giden Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, depremzede aileler ile görüşerek acılarına ortak oldu.

Depremzede ailelere ‘geçmiş olsun' dileklerini ileten müdür Turan, ihtiyaçların karşılanması noktasında Aydın Valiliği koordinesinde titizlikle çalışıldığını ifade ederek, devletin tüm kademeleriyle depremzedelerin yanında olduklarını belirtti. Müdür Turan, ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenerek moral oldu.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İl Müdürümüz Ömer Turan Deprem sebebi ile ilimize gelen Didim ilçemize yerleştirilen vatandaşlarımızı ziyaret ederek, acılarına ortak olduğumuzu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduğumuzu her türlü sorun ve taleplerinde devletin tüm kademeleri ile yanlarında olduğumuzu belirtti. Rabbim bu tarifsiz acıyı tekrar yaşatmasın bu aziz milletimize” ifadelerine yer verildi.