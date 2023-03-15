Müdür Turan İncirliova ve Koçarlı'da vatandaşlarla buluştu

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Müdür Turan, İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde yaşayan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet modellerinden yararlanan aileler ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde İl Müdürü Turan, çocuklara da çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. Vatandaşlarla bol bol sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Turan'a vatandaşlar ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretler ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İl Müdürümüz Ömer Turan, İncirliova ve Koçarlı ilçelerimizde Bakanlığımızın hizmet modellerinden yararlanan ailelerimizi ziyaret ederek hasbihal ettiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Derya Yanık Hanımefendinin selamlarını ileterek devletin tüm kademeleri ile yanlarında olduğumuzu belirtti” ifadeleri yer aldı.