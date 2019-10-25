Muğla Orman Bölge Müdürü Yaprak; “11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız”

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 11 Kasım 2019 tarihinde tüm yurtta gerçekleştirilecek olan ‘Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 11 Kasım 2019 tarihinden tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek olan kampanya kapsamında Aydın'da 100 bin fidanın toprakla buluşacağını açıkladı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak toplantıda yaptığı konuşmada, “Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye olan duyarlılığını arttırmak amacı ile toplumun bütün kesimlerinin katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Fidan dikim etkinliğimizin zamanında ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için yaptığımız hazırlıklar büyük oranda tamamlanmıştır. Fidanların dikileceği yerler olarak, öncelikle etkinliğe katılacak olan kamu kurumlarına ait alanlar, köy okulları, mezarlıklar, yol kenarları gibi kamusal alanların seçilmesi bu alanların yeterli olmaması halinde kendi ağaçlandırma sahalarımızdan yer tespiti yapılması kararlaştırılmıştır. 11 Kasım 2019 tarihinde Aydın'da belirlenen 34 noktada 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

Toplantıya Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Ümit Portakal katıldı.