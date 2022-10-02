Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir evde çatlaklar oluştuğu öğrenilirken, AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 13.58'de Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin 2,52 kilometre açığında ve 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi.

Muğla Valiliğinden alınan bilgiye göre bir evde çatlaklar olduğu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, hasar tespit çalışmaları için bölgeye AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.