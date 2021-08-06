İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da ormanlar alev alev yandı, tahribat gün aydınlanınca ortaya çıktı

Muğla’nın Kavaklıdere’ye bağlı ormanlık alanlarında çıkan orman yangınların bir kısmı kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere'ye bağlı ormanlık alanlarında çıkan orman yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan tahribat havadan görüntülendi.


Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kavaklıdere ormanlık alanda başlayan ve gün boyunca etkili olan yangınlara hem karadan hem de havadan müdahaleler devam etti. Uzun süren çalışmalar sonrası ormanlık alandaki yangınların bir kısmı kontrol altına alındı.


Günün ilk ışıklarıyla beraber yangın sonrası ortaya çıkan tahribat ise havadan görüntülendi.

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