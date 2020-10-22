Muhtar Çamoğlu, Aydınlı gazetecileri unutmadı

Düzenlenen yemekte, basın mensupları ile bir araya gelen Muhtar Çamoğlu ve Sezgin Sözügeçer, gazetecilerin gününü kutlayarak, görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen yemekli toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Muhtar Çamoğlu, gazetecilerin gününü kutlayarak “Halkın en doğru bilgiye ulaşması için zorlu şartlar altında görev yapan siz değerli gazetecilerimizin, bu anlamlı gününü kutlamak için bir araya geldik. Biz mahali idarecilerin de her zaman gözü kulağı olan ve mahallemizdeki sorunlarımızın düzeltilmesinde yardımcı olan siz basın mensuplarına destekleriniz için ayrıca teşekkür ederim. İnşallah daha nice güzel haberler yazmanız dileğiyle” dedi.