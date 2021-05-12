Muhtar Çamoğlu, hemşireleri unutmadı

12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Aydın'da görev yapan hemşireleri unutmadı. Tam kapanma sürecinde dahi görevlerinin başında olan hemşireler için harekete geçen Muhtar Çamoğlu, Efeler ilçesindeki hastaneleri ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı. Pandemi sürecinde fedakarca, özveriyle ve gayretle çalışan hemşirelerin özel günlerini kutlayan Muhtar Çamoğlu, ziyaretlerinde hemşirelere çiçek takdim etti.

Aynı zamanda eski sağlık çalışanı olan Muhtar Çamoğlu, hemşirelerin de pandeminin kahramanlarından olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin büyük sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra eden, özellikle Covid-19 pandemisinin ön plandaki kahramanlarından olan hemşirelerimizin haftasını kutlarım. Meslek hayatlarında başarılar dilerim” dedi.