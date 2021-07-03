Muhtar Çamoğlu'ndan, Müge Anlı'ya jest

Ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın programının sezon finali çekimlerine ev sahipliği yapan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, hazırladığı hatıra ormanı projesiyle de Anlı'ya jest yaptı.

Aydın'ın aktif muhtarlarından olan ve göreve geldiği andan itibaren yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda “Sağlık Şehitleri” hatıra ormanı projesiyle de ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın da dikkatini çekti. Anlı'nın takdirini kazanan Çamoğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali çekimlerine ev sahipliği yaptı. Aydın'ın tanıtımına da önemli katkıda bulunan Muhtar Çamoğlu, “Müge Anlı ve Dostları Hatıra Ormanı” projesiyle de jest yaptı. Mahalle sakinleri ile birlikte hatıra ormanı projesini hayata geçirdiklerini ifade Muhtar Çamoğlu; “Mahalle sakinlerimiz ile birlikte bir hatıra ormanı düzenledik. Müge Anlı'nın biz kadınlara verdiği destekten dolayı çok onur ve gurur duyuyoruz. Müge Hanım'a, sevgili annesi ve kızını adına birer çınar ağacı diktik. Biz bu hatıra ormanımızı Müge Hanım ve dostları adına hazırladık, 200'den fazla ağacı alacak şekilde yerimizi de müsait. Eylül ayında burası ile ilgili hazırlığımız bitecek ve Mart ayında da buraya fidanlarımızı dikeceğiz. Kendisi de yayında sürekli Müge Anlı ve dostları diye hitap ediyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde de dostları var” dedi.

Mimar Sinan Mahallesi adına koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı projesi de programın sezon finalinde yer alırken, Muhtar Çamoğlu, çekimleri için mahallesini tercih eden Müge Anlı ve ekibine de teşekkür etti.