Muhtar Demir; “Birilerinin yatırım yapılmadı demesi, yatırım yapılmadığı anlamına gelmez”

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahalle Muhtarı Metin Demir önemli açıklamalar yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Acarlar'a 30 milyon lira yatırım yaptığına dikkat çeken Muhtar Demir bunca yatırıma rağmen birileri tarafından hiçbir çalışma yapılmıyormuş gibi algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Metin Demir “Özlem Başkanımız Acarlar'a çok önemli hizmetlerde bulundu. İçme suyumuz kanserojen altyapıdan evlerimize ulaşıyordu. Ben bunu başkanımıza ilettiğimde hiç vakit kaybetmeden çalışma başlatıp 45 kilometre içme suyu hattı yaparak tüm altyapımızı yeniledi. Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapımız 20 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Mahallemizin en önemli iki güzergâhı olan Atatürk ve Adnan Menderes Caddeleri asfaltlandı. Arıtma Tesisimiz için çalışmalar sürüyor. 30 milyon lira yatırım yapılmasına rağmen birilerinin yatırım yapılmadı demesine gülüp geçiyorum. Eğer yapılan yatırım yerin altındaysa ve görülmeyen yatırım, yatırımdan sayılmıyorsa o zaman hiçbir yatırım yapılmadı diyebiliriz. İlla gökdelen mi dikilmesi lazım yatırım yapıldı demeleri için” dedi.

Acarlar Mahallesi Muhtarı Metin Demir, yapılan yatırımların hayalken Büyükşehir sayesinde gerçek olduğunu ifade etti. Muhtar Demir “Mahalle olmadan önce belediyeyken bile altyapı hayaldi. Sayın Özlem Çerçioğlu'na içme suyu altyapısının durumundan bahsettiğimde hemen çalışma başlattı. Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını da kendisine ilettiğimde bekletmeden hemen çalışma başlattı. İlçe belediyesince yapılması gereken bazı ham sokakların yollarını büyükşehir belediyesi ekipleri yaptı. Bu dar ve ham sokaklar evlerde sebze yıkamak için kullanılan artezyenler sebebiyle çamur içerisindeydi. Yapılan bu yol çalışması ile sorun yaşanan sokaklarda sorunlar giderildi. Elbette bilinçli bir şekilde ekonomik geçim kaynağımız olan sebzeleri yıkamak için kurulan yıkama yerlerini tercih edersek bu sorunları bir daha yaşamayız” dedi.

Vatandaşların büyükşehire karşı mutlak bir tepkisi olduğu algısının da gerçekdışı olduğunu ifade eden Muhtar Metin Demir, altyapı çalışmaları ve yol çalışmalarının yapıldığı yerlerde vatandaşların Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiğini söyledi. Demir “Altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Üst yapı çalışmaları da %85 oranında gerçekleşti. Bu yıl 60 günün 51 günü yağmur yağdı. Böylesi bir hava durumuyla ilk kez karşı karşıyayız. Dolayısı ile hava şartları sebebiyle çalışmalar biraz gecikti haklı olarak. Ancak çalışmaların tamamlandığı yerlerde Acarlar sakinleri gayet memnun ve müteşekkir. Ön yargı kırıldıkça hizmetler gerçekleştikçe halkın memnuniyeti o yönde arttı. Ben de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.