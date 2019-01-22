Muhtar konuştu, Akın söz verdi

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın Ovaeymir'de bulunduğu ziyaretlerde mahalle muhtarı ve vatandaşın dertlerine kulak verdi.

Başkan adayı Ümmet Akın dün Ovaeymir mahallesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Mahalle sakinleri, esnaf ve muhtarla bir araya gelen Akın şikayet ve istekleri dinleyerek çözüme odaklı sözler verdi. Mahalle sakinlerinin ortak problemi olan ve mahallenin yanı başında bulunan su kanalı hakkında konuşan Mahalle Muhtarı Talat Yöndemli, defalarca Büyükşehir belediyesine ve Efeler belediyesine dilekçe yazdıkları halde biz sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Muhtar Yöndemli, “ Ben şahsen giderek konuştuğum halde bu yol yapılmadı. Kendiniz görüyorsunuz ve bu sorunun çözülmesi konusunda sizden yardım ve destek istiyoruz. Burada çocuklarımız çamur içinde oynuyor bir asfalt dökülmesi bu kadar zor olmamalı. Yanı başımızdan geçen sulama kanalı içinde başvurduk ama sonuç alamadık. İnşallah siz geldiğinizde bu soruna çözüm olursunuz” dedi.

Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, “ Biz sorunların çözümü noktasında projeler üreteceğiz. Ortaklar ve Germencik örneğimiz var bizim. Yapılmayan asfaltlanmayan yol bırakmadık. Allah'ın izniyle Efeler Belediye Başkanı olduğumuzda koordineli bir şekilde çalışıp Efeler ilçemizde asfaltı olmayan sokak cadde yol kalmayacak” dedi.

Sorunları dinlen Akın, verdiği sözlerle Ovaeymir sakinlerinin güvenini kazandı.