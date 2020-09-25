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Muhtar Şenemre'den Başkan Atay'a ilaçlama teşekkürü

Mesudiye Mahallesi Muhtarı Funda Şenemre, mahallesinde yapılan ilaçlama çalışmaları için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Efeler Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.


Sosyal medya hesabında Efeler Belediyesi ekiplerinin çalışmalarından fotoğraflar paylaşan Mesudiye Mahallesi Muhtarı Şenemre, paylaşımına bir de teşekkür notu düştü. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün Mahallesinde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarından memnun olduğunu belirten muhtar, yaptığı paylaşımda "Efeler Belediye Başkanımız Fatih Fatih Atay beyefendiye,Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Eralp Ayat Beyefendiye ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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