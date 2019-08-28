Muhtardan Başkan Özcan'a hizmet teşekkürü

Nazilli'nin Pınarbaşı Mahallesi'nde 5 dönemdir muhtarlık yapan Mehmet Yılmaz ve azaları Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Özcan'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz; “Bizler başkanımızdan çok memnunuz. Başkanımızın 5 aydır hizmet etmediği nokta kalmadı. Pınarbaşı Mahallesi olarak eksiklerimizi başkanımıza ilettik. Kendisi en kısa sürede çözüme kavuşturacağını söyledi. Bizler kendisine güveniyoruz, inanıyoruz. Nazillimiz için en güzel şekilde hizmet edecektir. Allah Nazilli'yi seviyormuş ki siz belediye reisi seçildiniz. El birliğiyle güzel Nazillimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hizmet için geldik

Ziyaretlerinden dolayı Yılmaz ve azalarına teşekkür eden Başkan Özcan ise; “Bizler 5 yılda alınan plaketi ilk 5 ayımızda aldık sanırım. Bu da vatandaşımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin, esnafımızın, muhtarımızın, büyüklerimizin bizlere güvendiğini ve çalışmalarımızı yakından takip ettiğini gösteriyor. Bizler bu makama hizmet etmek için geldik. Bazı muhtarlarımız 13 yıldır mahallelerinde hiç el değmeyen, hizmet yüzü görmeyen sokaklar olduğunu söylüyor. Biz tüm bu eksiklikleri gidereceğiz. Aldığımız gelir artırıcı tedbirler ve tasarruf tedbirleri ile Nazilli'mize güzel projeler kazandırmaya çalışıyoruz. Bir olur, birlik olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey kalmaz diye düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle Nazilli'mizi hem sosyal hem de ekonomik anlamda güzel günler bekliyor” ifadelerin, kullandı.