Muhtarlar kampı harmandalıyla son buldu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Muhtarlar Koordinasyon Kampı için Kütahya'ya uğurladığı muhtarlarıyla kampın son günü buluştu. Ayağının tozu ile 13. Travel Turkey İzmir Fuarı'ndan Kütahya'ya geçen Başkan Özcan Muhtarlarına Naz-Koop projesindeki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Nazilli'ye çağ atlatacak projede gelişmelerin hızla devam ettiğini Naz-Koop ile 2 tane önemli fuara katıldıklarını ve bu fuarlardan olumlu geri dönüşler olduğu işaret eden Başkan Özcan, “Nazilli'de ne yaparsak yapalım hepsini birlikte yapacağız. Birisi sizden birisi bizden dedik güzel bir yola çıktık. Sürece katkıda bulunduğunuzdan dolayı değerli katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Memleketimizde inşallah güzel hizmetler olacak. Devraldığımız yapının bazı sıkıntıları var evet. Bunu sürekli dile getirmek istemiyoruz. Sürekli şikâyet etmek de istemiyoruz. Zira icraat makamındayız. Ancak yapılması gereken işlerimizi yaparken bir taraftan borçlarımızı ödemeye de gayret edeceğiz, belki çok hızlı gidemeyeceğiz borç yükümüzden dolayı. Bunun yanında çok güzel gelişmeler olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ankara ziyaretlerimde çok olumlu görüşmeler yaptık. Devlet büyüklerimiz ile yaptığımız görüşmelerde daha önce kendilerine sunduğumuz dosyalarımızla ilgilendiler. Mesela vergi mükellefiyeti ile ilgili bir borç düşürmesi vardı. Biz dosyalarımızı takipçisi olacağız. Sizlerle birlikte çalışacağız. Sahada çalışmalarımız olacak. Altıntaş Mahallesi ve Aydoğdu Mahallesinin tüm sokak ve caddelerini yeniledik. Çok az bir bölümü devam ediyor. O da sokakların çok dar ve sokak sayısının fazla olması işin biraz uzamasına sebep oldu. Evranlı Mezarlığı altındaki yol tamamlandı. Yol çalışmalarındaki önceliğimizi biraz daha geçiş yoğunluğu çok olan yerlerde başlattık. Büyük Şehir Belediyemiz ile koordineli çalışmamız çok önemli” dedi.

Aşağı Nazilli'de de yenileme çalışmalarının yapılacağını ancak önceliğinin alt yapı olduğunu ve tüm mahalleleri ayrı ayrı önemsediklerini belirten Başkan Özcan, 2020'de yapılacak yeni ihaleler ile köylerdeki yol çalışmaları ve diğer hizmetlerinde hızlandırılacağımı vurguladı. Yapılacak olan tüm çalışmalarda koordineli bir yöntemle ilerleyeceklerini belirten Özcan, “Yapacak olduğumuz hizmetler dengini tutturuncaya kadar biraz zaman alacak. Bu yüzden gösterdiğiniz sabır ve hassasiyet için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci döneme geçerken hiç kimsenin hiçbir isteği kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, muhtarlarıyla yaptığı olumlu istişarelerinin ardından Muhtarlar Koordinasyon Kampının finalinde muhtarlarıyla harmandalı oynadı.