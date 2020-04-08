Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, belediye çalışanları ilçedeki mahalle muhtarlarına Korona virüsten korunma ve bilgilendirme kiti dağıttı.

Efeler Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana salgının yayılmasını engellemek için sıkı tedbirler alan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, mahalle muhtarlarını unutmadı. Dünya genelinde 80 binden fazla insanın ölümüne neden olan Korona virüse karşı Efeler Belediyesi'nin halka ilişkiler birimi Efe Masa çalışanları, mahalle muhtarlarına bilgilendirme afişi, broşür, dezenfektan, maske ve eldivenlerden oluşan Korona virüsten korunma ve bilgilendirme kiti dağıttı.

Başkan Atay'ın salgına karşı belediyenin tüm imkanlarını kullanarak uygulamaya koyduğu çalışmaları çok yerinde bulduklarını ve beğendiklerini söyleyen mahalle muhtarları, kendilerine iletilen kit için Başkan Atay'a ve bu süreçte kente büyük bir özveri ile hizmet eden Efeler Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Salgının en kısa zamanda ortadan kalkmasını dileyen Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, “Efeler Belediye Başkanımız M. Fatih Atay'a duyarlılığından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören ise, “Çalışkanlığından dolayı ve halkın sağlığı ile ilgilendiği için Başkanımız Fatih Atay'a çok teşekkür ediyorum. Küçük bazı şeyler gibi gözükse de, çöp bidonlarının yenilenmesi ve ellerin değmeden çöplerin atılıyor olması çok güzel bir hizmet. Başkanımızın bundan sonra yapacağı hizmetlerde de her zaman arkasında duracağız” dedi.