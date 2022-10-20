Muhtarların mücadelesi sonuç verdi, yolun yapımı için çalışmalar başladı

Aydın'ın Köşk ilçesi ile Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan Köşk-Ödemiş Karayolu'ndaki sıkıntıların giderilmesi için Ankara'yı mesken tutan 4 muhtarların mücadelesi sonuç verdi. Yolun genişletilip daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalara başlandı.

Aydın'ın en işlek ancak en dar yollarından biri olan ve zaman zaman ölümlü kazaların yaşandığı Köşk-Ödemiş karayolunun genişletilmesi için 1.5 yıldır mücadele veren Güzelköy Muhtarı Mülayim Avcı, Cumaderesi Muhtarı Serkan Baş, Koçak Muhtarı Mehmet Öztürk ve Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş'un girişimleri sonuç verdi. Yolun yapımı için bugün sabah saatlerinde çalışmalara başlanması başta muhtarlar olmak üzere yolu kullanan binlerce kişiyi sevindirdi.

Köşk-Ödemiş Karayolu'nun oldukça yılın 12 ayı hareketin yoğun olduğu bir güzergah olduğunu ancak Merhum Menderes Dönemi'nde yapıldıktan sonra hiç iyileştirme olmadığını belirten bölgenin en genç muhtarlarından Cumadere Muhtarı Serkan Baş, yolun artık mevcut trafiği kaldıramadığını söyledi. Yolu Köşk ve Efeler ilçesine bağlı köylerin yanı sıra İzmir Ödemiş'e bağlı pek çok köyün de kullandığını belirte Cumadere Köyü'nün Muhtarı Serkan Baş, “Bu yol aynı zamanda Aydın ile Ödemiş'i birbirine bağlayan en kestirme yoldur. Merhum Başbakanımız Adan Menderes döneminde yapılmış ve o günkü haliyle olduğu gibi kalmış. Artık trafiği kaldıramaz duruma geldiği gibi trafik güvenliği açısından da ciddi tehlike arz ediyor. Bu nedenle Güzelköy, Koçak ve Akçaköy Muhtarlarımızla birlikte yaklaşık 1.5 yıldır gecemizi gündüzümüze katıp gerek Ankara'da gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalmadık kapı bırakmadık. Bugün yetkili kişiler gelip ölçüm çalışmasına başladı” diyerek yolun yapılması için kendilerine destek verenlere teşekkür ettiler.

İlk etapta Koçak sınırına kadar 40 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda yapılacak olan yol için eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a da teşekkür eden muhtarlar “Yolun yapılması için 28 Ağustos 2022'de Ödemiş'e gelen Binali Yıldırım söz vermişti. Bugün çalışmalara başlandı. Emeği geçen ve yolun yapımı için destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.