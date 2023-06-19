Muhtarlık için adaylığını şimdiden açıkladı

Aydın'ın Söke ilçesinde Konak Mahallesi'nden Zeynep Sungurhan, yerel seçimlerde muhtarlığa aday olduğunu şimdiden açıkladı.

Bir dönem mevcut Muhtar Galip Hanaylı'nın birinci azası olarak görev yapan, 2019 yerel seçimlerinde Muhtar adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkan Zeynep Sungurhan, 2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde muhtar adayı olacağını açıkladı.

Zeynep Sungurhan yaptığı açıklamada; “Geçen seçimlerde mahalle halkımın isteği üzerine, muhtar adayı oldum ve seçimlere katıldım. Çok az bir oyla muhtarlık seçimini kaybettim. Seçimlerin ardından mahalleme yapabileceğim, her türlü hizmetleri geri çekmeyerek, yardımlar konusunda yaptığım çalışmalarımı artırarak tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştım. Germencik Yörükler Derneği Kadın Kolları Başkanı olarak görev aldım ve bu yardımları giderek arttırdım ve sosyal medyada, teşvik amaçlı paylaşımlarımı yaparak İzmir, İstanbul, Bandırma, Didim ve Bodrum'dan bana ulaşan yardımseverlerin sayesinde birçok ihtiyaç sahibi aileye merhem olmaya çalıştım. Birçok depremzede aileye, Ramazan ayında birçok aileye özellikle çocuklarımıza el uzatmaya çalıştım. ‘Gelin çocuklarımızın yüzlerin güldürelim' sloganıyla yola çıkarak bayramlıksız çocuk kalmasın deyip, 111 çocuğumuzun ayakkabılar dahil tüm bayramlıklarını temin ettim. Yardımlar konusunda birçok kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürüttüm. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın ses getirmesi, bu türlü çalışmaların daha fazla olması, mahalleme kazandıracağım hizmetler adına halkımızın da isteği ile Konak Mahallesi Muhtar Aday Adayı olmaya karar verdim. Bundan sonra ki çalışmalarım, muhtar aday adayı olarak devam edecektir. Karşıma çıkacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hepimiz adına, hayırlı olsun inşallah” dedi.