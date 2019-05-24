Mülteciler Termal kameraya yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan kaçma hazırlığında olan 5 ülkeye ait toplam 36 düzensiz göçmen termal kameralar ile yapılan denetimlerde yakalandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Aydın Didim ilçesi Mavişehir Gümüşevler-3 sitesi yakınlarında bir grup düzensiz göçmen olabileceği ihbarı yapıldı. Karadan Didim İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, denizden de Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan arama tarama çalışmalarında sahil güvenlik radar. Termal kamera ve gece görüş dürbünleri ile bölge tarandı. Yapılan arama tarama çalışmalarında Tekağaç Arıtma tesisi önlerinde karada ilerleyen bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bölgede 1 Suriye, 11 Kongo, 20 Orta Afrika, 2 Komor ve 2 Sudan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler arasında 16 erkek, 7 kadın ve 13 kız ve erkek çocuk tespit edildi. Toplam 36 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sahil Güvenlik helikopteri tarafından bölgede yapılan arama-tarama çalışmalarında başka düzensiz göçmene rastlanmadı.