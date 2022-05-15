Multi Clinic Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı

İş insanı Ömer Altuntaş, Orotodondist Şirin Yaylı Altuntaş ve Diş Hekimi Balamir Türker'in ortalığında kurulan Multi Clinic Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılışta konuşan Ortodondist Şirin Yaylalı Altuntaş, hizmetlerine yeni klinikte devam edeceklerini söyledi.

Ortodondist Şirin Yaylalı Altuntaş Kliniği yenilenen merkezinde yeni ismi Multi Clinic Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmetlerine devam edecek. Merkezin açılışında konuşan Multi Clinic ortaklarından Ortdondist Şirin Yaylalı Altuntaş, “2010 yılında muayenehaneciliğe başladım. Aydın halkının güveni ve inancı beni klinik açmaya sürükledi. Bugüne geldiğimizde de şunu gördük; biz kendi alanlarımızda büyük bir puzzle parçasıyız. Büyük resmi tamamlamak için diğer parçalara ihtiyaç vardı. Multi Clinic'te bunu yaptık. 8 hekim ve 14 personelimizle resmi tamamladık. Aldığımız kurumsal desteklerle çerçevesini oluşturduk ve resmi tamamladık. Bugün de bir açılış yaparak sizlerle paylaşmak istedik” diye konuştu.

Açılışa katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ise, “Bugün Altuntaş ailesinin de ortak noktası olan iş yerinin açılışındayız. 6 yıl önce 200 metrekare ile başlayıp bugün 800 metrekare üzerine çıkmış hastane hüviyetine dönmüş, 2 hekimle başlayıp 8 hekimle ameliyat yapılabilir bir hastahaneye dönüşmüş bir durumda. Bunları söylerken basit ancak o altı yılın nasıl geçtiğini, bu işlerin bu noktaya nasıl geldiğini işin sahiplerine sormak lazım. İşin sahipleri deyince sadece aile aklınıza gelmesin işin sahibi Aydın. Eğer bir kentin tüm ihtiyaçları akla gelen tüm ihtiyaçları tamamlanabiliyorsa o kent tam bir kenttir. O kent komşu kentlerden de hizmet almak için müşteri çekebiliyorsa cazibe merkezidir. Bu nedenle ben tebrik ediyorum” diyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Multi Clinic Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılış kurdelasını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Aydın Ticaret Orası Başkanı Hakan Ülken, Multi Clinic ortakları Ortdonodist Şirin Yaylalı Altuntaş, Diş Hekimi Balamir Türker ve İş İnsanı Ömer Altuntaş, Aydın Büyükşehir Beleyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Spor Klübü Başkanı Polat Bora Mersin birlikte kesti.