İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mümin Sarıkaya'dan sevenlerine mini konser

Mümin Sarıkaya sokak şarkıcısı tarafından seslendirilen ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli sevilen şarkısını sevenleri için söyledi.

Mümin Sarıkaya sokak şarkıcısı tarafından seslendirilen ‘Ben Yoruldum Hayat' isimli sevilen şarkısını sevenleri için söyledi.


Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı ve albümü ile aynı ismi taşıyan ‘Ben Yoruldum Hayat' isimli şarkısı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı. Sarıkaya'nın hayranlarından tam not alan şarkı, kısa sürede dillere pelesenk oldu. Geçtiğimiz günlerde sokakta yürüyen Mümin Sarıkaya bir sokak sanatçısı tarafından şarkısının seslendirildiğini duydu. Sokak şarkıcısının elinden mikrofonu alan Sarıkaya, sevilen şarkısı ‘Ben Yoruldum Hayat'ı sokakta bulunan vatandaşlar için seslendirerek mini bir konser verdi.


Mümin Sarıkaya, “Hep istemişimdir sokakta şarkıma denk gelsem diye. Sonunda geldi ama bu sefer de kendimi tanıtmam gerekti. Tabi abimiz tanımadı sağ olsun ama dinleyenler tanıdı da mikrofonu kaptım” ifadeleri ile şarkısını seslendirdiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.