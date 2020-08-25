Murat İnan yeniden MHP Kuşadası ilçe başkanı seçildi

Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut Başkan Murat İnan yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kuşadası Pera Düğün Salonu'nda gerçekleşen MHP Kuşadası ilçe kongresine MHP MYK üyesi milletvekili Sermet Atay, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP eski Aydın il Başkanı Burak Pehlivan, Kuşadası eski belediye başkanları M. Esat Altungün ve Fuat Akdoğan, İncirliova eski belediye başkanı Gürşat Kale, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şen, Ülkü Ocaklar Kuşadası Şube Başkanı Mustafa Ali Yasan ile ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili ve katıldı. Korona virüs önlemlerinin sıkı şekilde alındığı olağan kongrede konuşmaların ardından tek liste halinde seçimlere gidildi e ilçe başkanlığı, yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile il delegeleri belirlendi. Murat İnan'ın yeniden MHP Kuşadası ilçe başkanı olduğu seçimlerde, 18 kişilik yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: “ Ali Fuat Kaygusuz, Olcay Kara, Mehmet Şenol, Hasan Kunduz, Kemal Barlas, Cengiz Özçatal, Selehattin Sarıdağ, Orhan Dünür, Mustafa Ballı, Murat Ertop, Osmangazi Cihangiroğlu, Erol Vatansever, Emrah İnan, Soner Uslu, Murat Ayaydın, Hüseyin Kahyaoğlu, Sinan Çelik, Hidayet Yaman “