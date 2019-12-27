Mustafa Savaş; “200'den fazla gencimizin iş sahibi olması bizi mutlu ediyor”

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, kendisinin girişimleri ve Vali Yavuz Selim Köşger'in destekleri sonucu kurulan çağrı merkezini ziyaret etti.

9 aylık dönemde yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak önemli bir misyon üstlenen çağrı merkezinin yöneticilerine teşekkür eden Mustafa Savaş, “31 Mart yerel seçimlerinden önce Aydın'a sözü vermiştik. Hep konuşmalarımızda ilimizin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmak adına mücadele ettiğimizi ifade ediyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvelerini ve sonuçlarını görmek bizleri mutlu ediyor. Çağrı merkezi bizim çok önceden beri dile getirdiğimiz, Aydın'da kurmak istediğimiz bir hizmet kurumuydu. Daha önce gerçekleştirecektik fakat fiziki anlamda mekan bulamadığımız için gerçekleştirememiştik. Yerel seçimden önce biz burada bir açılış gerçekleştirdik. Valimizin desteğiyle bu mekan bulundu. Firma sahipleri geldiler burada yatırım yaptılar. Böyle bir tesisi Aydın kavuşturdular. Gençlerimize iş alanı oluşturdular. Burada 200'den fazla gencimiz çalışıyor. Üniversite mezunu gençlerimiz çalışıyor. Hepsi de hallerinden memnun, bu sayede her gün artarak devam edecek. Firmanın hedefi yaklaşık 750- 1000 civarında gencimizi çalıştırmak. Gençlerimize iş imkanı oluşturmak bizleri mutlu ediyor. Şu an burada yaklaşık 200 kişi çalıyor, bacasız fabrika demek. 20'şer kişiden 10 tane fabrika demek. Hem Aydın ekonomisine katkı, aylık maaş alıyorlar, harcamalarını da Aydın'da yapıyorlar. Hem gençlerimiz geleceğe daha güvenli bir şekilde bakıyor. Çalışma hayatına girmesiyle birlikte kendisine güven duyuyor, geleceğe daha umutla bakıyor. Bu anlamda buraya geldiğimizde hem mutlu oluyoruz, çalışan gençlerimizin sayısı arttıkça daha mutlu oluyoruz” dedi.

Yatırımcı Yasin Yalçın ise, “Yaklaşık 9 ay önce Milletvekilimiz ve Valimizin destekleriyle açılışını gerçekleştirdikten sonra şuan 210 civarında arkadaşımız çalışıyor. Şuan çalışan arkadaşlarımızın yüzde 98'i 4 yıllık üniversite mezunu aynı zamanda yüzde 86'sı bayan istihdam ediyoruz. İnşallah yılbaşından sonra Vekilimizin desteğiyle 2 tane devlet kurumunun çağrı merkezi işini almış bulunmaktayız. Yeni ünitelerin açılmasıyla birlikte istihdam sayısı 350 kişiye beşinci aya kadar mayıs ayına kadar 500 kişiye tamamlayacağız hedefimiz 750 ile 100 kişi arası. Vekilimiz ve Valimizin bize yaptıkları desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun üzerine inadına istihdam, istihdam inadına üretim diyoruz” diye konuştu.