Mustafa Savaş: “Alt yapıların tamamını biz yapacağız"

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, alt yapı ve kanalizasyonu bulunmayan mahallelere müjde verdi.

Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında altyapısı tamamlanmadığı halde alt yapı ve kanalizasyon ücreti tahsil edildiğini açıklayan Mustafa Savaş, Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa götürmediği bir hizmetin ücretini vatandaştan zorla tahsil ettiğini ifade etti.

31 Mart akşamı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda yaşanan bu mağduriyetin önüne geçeceğini dile getiren Savaş, " Vatandaş üzerinden elde edilen bu haksız geliri ortadan kaldıracağız. Parasını aldıkları bir hizmeti vatandaşa sunamayan bir yönetim mevcut. Alt yapı ve kanalizasyon bir belediyenin en asli görevliyken bunu da yapamadılar. Madem parasını alıyorsunuz o zaman kanalizasyonu da yapmak durumundasınız. Laf çok, icraat yok. Vaat çok, hizmet yok. Mağdur olan yine vatandaşımız. Ama bu vatandaşlarımız Nisan ayına kadar dişlerini sıksınlar. Sonrasında bu mağduriyeti biz ortadan kaldıracağız. Aydın'da altyapısı bulunmayan yer kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz. İnsani şartlarda yaşamak için olmazsa olmaz unsurlar bunlar. Vatandaşımız kendilerine bunu bu çileyi layık görenleri çok iyi biliyor. Gereğini de sandıkta yapacak inşallah" dedi.

“Sarıçay Barajı'nı tamamlayacak, bölgenin 50 yıllık su ihtiyacını biz karşılayacağız”

Söke'nin en büyük sorunlarından birisinin su sorunu olduğuna dikkat çeken Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte bu sorunun ortadan kalacağının altını çizerek, "Sarıçay barajını biz tamamlayacağız. Beşparmak Barajı da yapılınca Söke, Didim ve Kuşadası'nın su sorunu çözüme kavuşacak. Bölgenin 50 yıllık su sorunu ortadan kaldıracak bir projeden bahsediyorum. Vatandaşımız tuz oranı yüksek bu sularla sorun yaşıyor. Biz kaliteli suyu getiriyoruz. Geçenlerde açıkladım hem su ücretlerini yüzde 50 ucuzlatıyoruz. Hem de beş sene zam yapmıyoruz. Yapamadıkları bütün bu işleri yapmak için geliyoruz" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin gereksiz polemeiklerle iş yapamaz duruma geldiğini söyleyen Mustafa Savaş, “Söke'de şehir ortasında bulunan derenin üzerini kapatamadılar. Vatandaş şikayetçi, vatandaş mağdur. Söke bunları hak etmiyor. DSİ'ye proje yapıp verseler bu mesele de çözüme kavuşacaktı. Ama onlar proje bile veremediler. Olan yine vatandaşa oluyor. Boşuna demiyoruz, devletle ortak iş yapabilen, hamaset değil projeler üreten, iktidarın desteğiyle bölgeyi atağa geçiren bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Hırslarımız, asla vatandaşımıza hizmet sevdamızdan daha büyük olmayacak. Bunun sözünü veriyorum" dedi.

“Lisanslı depoculuk Söke'yi uçuracak”

Tarıma dayalı kalkınmayı profesyonel bir zemine oturtacaklarına dikkat çeken Mustafa Savaş, "Lisanslı depoculuğun önemini sürekli dile getiriyoruz. Bu projelerimiz hayata geçince ne kadar büyük bir yatırım olduğunu herkes görecek. Söke'nin önündeki engelleri teker teker kaldırmakta kararlıyız" diye konuştu.