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Mustafa Savaş; “Aydın yağmur sularına yenik düştü”

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, alt yapıdaki yetersizliklerden dolayı Aydınlı vatandaşların her yağmur sonrasında mağdur olduğunu iddia etti.


Milletvekili Savaş, yaptığı açıklamada, " Aydın yağmur sularına yenik düştü. Bu manzarayı Büyükşehir değiştiremiyor. Allah'ın rahmeti olan yağmur bile Aydın'ın her zaman kabusu haline geliyor. Vatandaş tepkisini önümüzdeki yerel seçimde sandıkta gösterecek ve bu yanlış gidişe bir dur diyecektir. Aydın'ın geleceğine yönelik en büyük yatırımı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde vatandaş tepkisini sandıkta ortaya koyarak bu sorunlara kökten çözüm getirecek ve Büyükşehir'in bütün başarısız politikalarına yeter diyecektir” dedi.

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