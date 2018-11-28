Mustafa Savaş; “Aydın yağmur sularına yenik düştü”

Milletvekili Savaş, yaptığı açıklamada, " Aydın yağmur sularına yenik düştü. Bu manzarayı Büyükşehir değiştiremiyor. Allah'ın rahmeti olan yağmur bile Aydın'ın her zaman kabusu haline geliyor. Vatandaş tepkisini önümüzdeki yerel seçimde sandıkta gösterecek ve bu yanlış gidişe bir dur diyecektir. Aydın'ın geleceğine yönelik en büyük yatırımı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde vatandaş tepkisini sandıkta ortaya koyarak bu sorunlara kökten çözüm getirecek ve Büyükşehir'in bütün başarısız politikalarına yeter diyecektir” dedi.