Mustafa Savaş; “Büyükşehir, üniversiteyle diyalog kursa daha güzel bir Aydın olurdu”

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Aydın'ı ortak akılla hep birlikte yöneteceklerini sözünü vererek; “Başkan Çerçioğlu, üniversiteyle diyalog halinde bulunsa Aydın daha güzel bir Aydın olurdu” dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret eden Mustafa Savaş, Aydın'ın sosyokültürel ve sosyoekonomik gelişimine katkı sunacak en önemli kurumlardan birisinin ADÜ olduğunun altını çizerek; "Mevcut Büyükşehir yönetimine sorsanız her şeyin en iyisini kendileri biliyor. O zaman üniversite neden var diye sormazlar mı? Bu anlayışla Aydın'ı getirdikleri durum ortada. Rektörle diyalog halinde bulunsalar, akademisyenlerin fikrini alsalar, projeleri üniversiteyle istişare halinde şekillendirseler Aydın daha başka bir Aydın olurdu. Ama yapmadılar. Böyle bir anlayış Aydın'a zarardan başka bir şey getirmez. Öyle de oldu" dedi.

Sosyal medyada hakaretler ve manipülasyon üzerine faaliyet yürüten sahte hesapların Aydın'a getirilmek istenen projelere, yatırımlara ayak bağı oluşturduğunun altını çizen Savaş, "Milletvekillerine hakaret ediyorlar, rektöre hakaret ediyorlar, projeleri baltalamak için her şeyi yapıyorlar. Bu neyin mücadelesi, amaçlarını anlatsınlar herkes öğrensin niyetlerini. Aydın bu şekilde daha mı güzel oluyor sanıyorlar. Bu anlayışla Aydın ne kalkınır ne de sorunları çözülebilir. Biz üniversiteyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla istişare halinde Aydın'a hizmet sunacağız" diye açıklamada bulundu.

“Tarım üniversitesini kurmak istiyoruz”

Aydın'da uygulamalı bir tarım üniversitesi hayalinin bulunduğunu dile getiren Mustafa Savaş, "Rektör Hocamla bu konuda görüş alışverişinde bulunup ilimize katkı sağlayacak şekilde yeni bir tarım üniversitesi kurmak istiyoruz. Tarım kenti Aydın'da tamamen tarım konusunda bilimsel çalışma yapacak yeni bir üniversite bu. Üniversite çatısı altında agroparklar ve teknokentler kuracağız. Yapılacak çok iş var. El birliğiyle bu sorunları çözecek daha yaşanabilir ve mutlu bir Aydın inşa edeceğiz “diye konuştu.