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Mustafa Savaş; "Harçlar, ücretler ve işgaliyeler makul seviyelere inecek"

Katıldığı her toplantıda esnafla rekabet eden bir büyükşehir belediye başkanı olmayacağını ifade eden Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Nisan ayından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vatandaşın kesesine yük oluşturan harçlarda, ücretlerde ve işgaliyelerde makul seviyelerde indirim yapacaklarını söyledi.


Ticareti kolaylaştıran değil, aksine zorlaştıran bir büyükşehir belediye yönetiminin bulunduğuna vurgu yapan Mustafa Savaş, "Elleri esnafın, vatandaşın cebinde. Yatırımlara altyapı üst yapı hizmetiyle destek vermesi gereken büyükşehir belediyesi en asli görevini bile yerine getiremiyor. Yetmezmiş gibi bir de yüksek harçlarla, işgaliyelerle vatandaşa zorluk üstüne zorluk çıkartıyor. Esnafımız dertli, vatandaşımız çok dertli. Hepsinin serzenişini duyuyoruz. İnşallah önce vatandaşımız gerekeni yapacak ve bu yönetimi değiştirecek, daha sonra Nisan ayından itibaren biz de gereğini yapacak ve esnafımızın omzundaki bu yükleri hafifleteceğiz" dedi.

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