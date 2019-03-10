Mustafa Savaş; "Harçlar, ücretler ve işgaliyeler makul seviyelere inecek"

Ticareti kolaylaştıran değil, aksine zorlaştıran bir büyükşehir belediye yönetiminin bulunduğuna vurgu yapan Mustafa Savaş, "Elleri esnafın, vatandaşın cebinde. Yatırımlara altyapı üst yapı hizmetiyle destek vermesi gereken büyükşehir belediyesi en asli görevini bile yerine getiremiyor. Yetmezmiş gibi bir de yüksek harçlarla, işgaliyelerle vatandaşa zorluk üstüne zorluk çıkartıyor. Esnafımız dertli, vatandaşımız çok dertli. Hepsinin serzenişini duyuyoruz. İnşallah önce vatandaşımız gerekeni yapacak ve bu yönetimi değiştirecek, daha sonra Nisan ayından itibaren biz de gereğini yapacak ve esnafımızın omzundaki bu yükleri hafifleteceğiz" dedi.