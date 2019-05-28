Mustafa Savaş, İstanbul'un fethini kutladı

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 566'ıncı yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Partili Mustafa Savaş, mesajında; “Tarih boyunca kültür, sanat, ticaret, bilim ve eğitim merkezi durumundaki İstanbul, tüm insanlığın ve dünya medeniyetlerinin ortak değerlerini bünyesinde barındıran eşsiz şehirlerden bir tanesi olmuştur. Batının doğuyu inkar ettiği her siyasi noktada, batı ile doğu arasında coğrafi bir köprü olmayı başarmış, bu sayede medeniyetler tarihinin de en önemli başkentlerinden ve geçiş noktalarından birisi durumuna gelebilmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli bu nedenle sıradan projeler olmaktan çok öteye geçen insanlık tarihinin en önemli projeleridir.

Projelerin önemi taşıdıkları büyük sorumluluk ve üstlendikleri çok önemli vizyonda saklıdır. Çünkü bu projeler medeniyetlerin birbirine daha sıkı tutunmasını sağlayan dünyanın en büyük kardeşlik nişanesidir. Bu sebeple İstanbul, kardeşliğin, birlikteliğin ve kültürel kaynaşmanın dünya genelindeki en büyük ve en güzel temsilcisi olmaya devam etmektedir. Bütün bu değerleriyle birlikte İstanbul, bugün olduğu kadar gelecek nesillerimizin de en büyük mirası olacak, bu kültürel etkileşim insanlık medeniyet tarihi boyunca bu şehrimizin değerini paha biçilemez duruma getirecektir. Medeniyetler tarihinin en büyük değerinden birisini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, İstanbul'un fethinin 566. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.