Mustafa Savaş: “Milli iradeyi tehdit ederek oy alamazsınız”

Nisan ayından itibaren Aydın'da yeni bir hizmet sürecinin başlayacağını söyleyen Savaş, “Bu şehirde 10 yıldan beri reklamdan başka hiçbir şey yapmadılar. Tek dertleri kendilerini tanıtmak olmuş. Biz göreve geldiğimizde kendimizi değil Aydınımızı tanıtacağız. Hala proje bile açıklayamadı. Biz onurla ve gururla projelerimizi açıkladık. İnanın bu şehirde yapacağımız çok güzel işler var. Şimdi de seçimde vatandaşlarımızı mahalle mahalle takip edeceğini ve oy vermeyen yerlere hizmet götürmeyeceğini söylüyormuş. Benim milletimi resmen açık açık hizmet götürmemekle tehdit ediyor. Anlaşılan odur ki bu çok büyük bir stresteler. Ben vatandaşlarımızın gönül belediyeciliğinden yana olacağına canı gönülden inanıyorum. Milli iradeyi kimse tehdit edemez. Pazar günü vatandaşlarımız hizmetten yana olacak ve kayıp yıllara dur diyecek. O akşam tüm Türkiye Aydınımızın başarısını konuşacak. 31 Mart Pazar günü vatandaşlarımız tehditle korkutulamayacağını herkese gösterecek. Bütün vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Şimdiden herkesten Allah razı olsun” dedi.

“İftira atmaya başladılar”

Seçilmesiyle birlikte Aydın Atatürk Kent Meydanı'nın ismini değiştireceği iddialarına sert bir dille yanıt veren Savaş, “Sosyal medya da bizim üstümüzden algı operasyonu yapmaya başlamışlar. Diyorlarmış ki bizim göreve geldiğimizde bazı yerlerde isim değişikliğine gidecekmişiz. Bunların hepsi yalan ve iftiradan ibarettir. Ama halkımız bu saatten sonra bunlar ne söylerse söylesin itibar etmeyecektir. Seçim takvimi açılandığı günden beri gecemiz ve gündüzümüz bir oldu. Sürekli sahadayım. Halkımızın değişim istediği çok belli. İnsanların değişim demesi içinde çok gerekçesi var. Kimlerle konuşuyorsam herkes son 10 yıldır, bu şehrin yerinde saymaktan öte artık geriye gittiğini söylüyor. Bunu Özlem Çerçioğlu'nun yüzüne de söylüyorlar. Ama bunların yüzü yok. Bu şikayetleri hep kulak arkası yapıyorlar. Her ilçenin girişinde şuraya bu kadar milyon şuraya şu kadar yatırım yaptık diye branda asıyorlar. Ama detay yok, çünkü yatırımları yok. O brandaların içi hep boş. Göreve geldikleri günden beri insanları aldatmaktan başka bir şey yapmadılar. Yalan beyanlarını ortaya çıkartan herkesle kameraların önünde bile kavga ediyor. Üslupları bozuk, niyetleri kötü. Bu şehirde yaşayan bütün seçmenlerimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun karnesini vermeye hazır. 31 Mart akşamı Çerçioğlu vatandaştan geçer not alamayacak” açıklamasında bulundu.

“Biz kararsız seçmenlerimizin oylarına talibiz”

Son zamanlarda kararsız seçmenlerin de bulunduğuna dikkat çeken Savaş, “Biz hizmetten yana olduğumuz için bütün özgüvenimizle partili seçmenlerimizin ve kararsız olan seçmenlerin oylarına talibiz. Bizlere güvenen, inanan, itimat eden ve destek vererek yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum” dedi.