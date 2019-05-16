Mustafa Savaş, suya indirim teklifinin mecliste ret edilmesine tepki gösterdi

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti tarafından verilen Aydın'da su ücretlerine indirim talebinin Büyükşehir Meclisinde CHP ve İYİ Parti oylarıyla ret edilmesine tepki gösterdi.

Suya yüzde 50 indirim yapılmasının seçim dönemindeki vaatlerinden bir tanesi olduğunu anımsatan Mustafa Savaş; “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Aydınlı hemşerilerimize, su ücretlerinde yüzde ellilik bir indirim yapacağımızın ve beş yıl boyunca da bu ücretlere zam yapmayacağımızın sözünü vermiştik. AK Parti'mizin Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığına vermiş oldukları su ücretlerine yüzde ellilik indirim teklifi CHP ve İYİ Partili üyelerin itirazları ve bu yöndeki oylarıyla reddedilmiştir. Aydınlı hemşerilerim bu kararla birlikte ülkemizin en pahalı suyunu kullanmaya devam edecektir” dedi.

“Ülkemizin farklı bölgelerindeki büyükşehir belediyelerinde su ücretlerindeki indirim haberleri kamuoyu ile peş peşe paylaşılırken, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin itiraz oylarıyla hemşerilerimizin mağduriyetinin devamı niteliğindeki bu kararı, mevcut CHP'li Büyükşehir Belediye Yönetiminin vatandaşımızı kazanç kapısı olarak görmesinin açık bir örneğidir” diyen Savaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hemşerilerimiz Belediye Meclis Üyelerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerine telefon açarak, faks çekerek, elektronik posta göndererek, sözlü ve yazılı talepte bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde açık talepte bulunabilirler, demokratik yöntemlerle yasalar çerçevesinde haklarını arayabilirler. Çünkü bu yanlışın neresinden dönülse kar olacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin devamı niteliğindeki yanlış bu tarihi kararları hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz”