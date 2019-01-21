Mustafa Savaş: “Tarım alanlarına zarar verenler karşılarında bizi bulur”

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, "Aydın'da tarıma 2 türlü dokunacağız. Birincisi tarım alanlarına asla zarar vermeyecek ve verilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. İkincisi de çiftçimizi ve üreticimizi her zaman destekleyecek, tarımda katma değer sağlayacak profesyonel çalışmaları ilimize getirip tarımsal üretimde rekora koşacağız. Hedefimiz tarım ürünleriyle ihracat rekorları kıran bir Aydın oluşturmak" dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Nazilli'de muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Bu programlarda Mustafa Savaş'a Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifaki Nazilli Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Mustafa Savaş, burada yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakımız, milletimiz nezdinde doğan bir ittifak. Maşallah çok güzel çalışmalar ortaya çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istikbal ve istiklal mücadelemiz söz konusu olunca gerisi zaten teferruat diyoruz. Haluk Alıcık kardeşim 31 Mart akşamı Nazilli'de çok büyük bir başarı elde edecek. Bizler de 31 Mart akşamından itibaren Aydın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün Aydın'ı kucaklayacağız. Biz Aydın'ı 3T'miz ile yani tarım, turizm ve termal ile en fazla gelişip kalkınan illerden birisi yapacağız. Bunun sözüyle yola çıktık" dedi.

Cumhur Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan ve Aydın'da kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin Aydın'a çok büyük bir hediye olduğunu belirten AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Aydın tarımsal yatırımın merkezi olacak. Çiftçilerimiz daha fazla üretecek, ürettikçe daha fazla zenginleşecek. Bunun sözünü veriyoruz. Projelerimiz teker teker hayata geçmeye başladı. Ne denli büyük projeler olduğunu yatırımlar hayata geçince sadece Aydın değil bütün bir Türkiye görmüş olacak inşallah. Çiftçimizi ve üreticimizi her zaman destekleyecek, tarımda katma değer sağlayacak profesyonel çalışmaları ilimize getirip tarımsal üretimde rekora koşacağız. Bu nedenle Valimize çalışmalarından, Cumhurbaşkanımıza ve de Tarım ve Orman Bakanımıza da bu büyük desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

“Yatırım ve üretimde verimlilik artacak, tam otomasyonlu seralar kurulacak”

Hayata geçirilecek projeyle ulusal ve uluslararası seviyede rekabete dayalı büyük ölçekli tarımsal üretime geçileceğini açıklayan Cumhur Ittifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Çiftçilerimize örnek olacak bir model oluşturuluyor. Bu modeli yaygınlaştıracağız, bu yatırımlara fiziksel ve sosyal altyapı da sağlanmış olacak. Mevcut jeotermal kaynakların sera ısıtmasında kullanılarak önemli bir maliyet unsuru olan ısıtma giderlerini en aza indireceğiz. Yeni iş imkanları oluşacak, sonuç olarak tarım sanayinde tam bir entegrasyon sağlanacak. Bu zenginliği Tarım Üniversitesi ile taçlandırmak en büyük hayallerimizden birisi. İnşallah ona da sıra gelecek diyelim" dedi.

“Jeotermal üzerinden algı peşindeler, ama o asılsız söylemleri de ellerinden alacağız”

Yaptığı açıklamada jeotermalin tarımda ve şehirlerimizin ısıtılması yönündeki projelere öncülük edeceğinin ve özellikle bu konuda birileri tarafından kasıtlı olarak büyük bir bilgi kirliliği oluşturulduğunun altını çizen Mustafa Savaş, " Birileri bu yönde bir algı oluşturma çabasında. Buradan bir kez daha açıklıyorum. Bizim bir tane Aydınımız var ve bunun zarar görmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Aydın'a bir zarar veririz, ne de zarar verilmesine müsaade ederiz. Zarar veren de karşısında bizi bulur. Bunun birilerinin elinde siyasi polemiğe dönüşmesine de asla müsaade etmeyecek, ellerindeki bu asılsız söylemleri de onların elinden alacağız.

Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir karar çıkartacağız. Yapacağımız bu çalışmaya özel bir bütçe ayıracak, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den ülkemizin en önemli üniversitelerinden uzmanları getirip jeotermalle ilgili incelemeler yaptıracağız. Uzmanların hazırlayacakları bütün raporları tüm şeffaflığı ile kamuoyu ile paylaşacak ve bundan sonra bu projelere hemşerilerimizle birlikte karar vereceğiz. Bu bilgi kirliliğine neden olanlar, Menderes Nehrini kirlettikleri için aldıkları para cezaları hakkında sus pus durumdalar, Menderes'in kirliliği tarım alanlarına zarar vermiyor mu! Bu konuya gelince tek kelime etmiyorlar. Ama hemşerilerimiz 31 Mart günü sandıkta bunun da hesabını soracaktır" diye konuştu.