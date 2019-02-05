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Mustafa Savaş ve Ümmet Akın'dan Rektör Aldemir'e ziyaret

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ile beraberindeki heyet, ADÜ Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'e tebrik ziyaretinde bulundu.


Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Genel Sekreter V. Baki Aslantaş'ın da yer aldığı ziyarette, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kentiyle barışık bir üniversite inşa etmek istediklerini vurguladı. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Biz topluma hizmet odaklı çalışmalarımızla sosyal ve kültürel sorumluluklarımızın bilinciyle halkla bütünleşmeyi hedefliyoruz. Bilimsel arenada lokomotif bir rol oynadığımızın da farkındayız. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak vatan, millet ve bayrak sevdamızı da işimize katarak bilimsel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ülkemizin stratejik konumu itibariyle içerideki ve dışarıdaki düşmanlarına karşı bilim üreten bir kurum olarak ülkemize hizmet noktasında sonuna kadar çalışacağız” dedi.


Mustafa Savaş ve Ümmet Akın, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, Aydın'ın kalkınmasına yönelik ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.

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