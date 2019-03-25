Mustafa Savaş'a dalama hayvan pazarında yoğun ilgi

Aydın'da Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'ni ziyaret eden Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, hayvan pazarını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yoğun ilgiyle karşılanan Mustafa Savaş, mevcut hayvan pazarının yetersiz kaldığını ve göreve geldiğinde Dalama'ya yepyeni modern bir hayvan pazarı yapacağının müjdesini verdi. Bu açıklamanın ardından Savaş'a teşekkür eden vatandaşlar, 31 Mart günü sandıkta desteklerinin büyük olacağını belirttiler.

Hayvan pazarı ziyareti esnasında alıcı ve satıcılarla sohbet eden Mustafa Savaş, “Ben Aydın'ı karış karış geziyorum. Vatandaşlarımızın derdini dinliyorum. Çünkü bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Her zaman çözüm odaklı oldum, olmaya devam edeceğim. Milletimize hizmetkar olmak için yollardayız. Bunun için şimdi de Dalama Mahallemizi ziyaret ediyoruz. Hayvan pazarındaki durum insanı üzen görüntüler. Hem vatandaşlarımın, hem de satılmak için getirilen hayvanlarımızın bulunduğu koşullar iç açıcı koşullar değil. Bunları en kısa sürede düzeltmek şart. Görünen köy kılavuz istemez yapacaklarımız ortada. Biz göreve gelir gelmez, neşteri vuracak ve burayla ilgili projemizi hemen hayata geçireceğiz. Dalama çok daha güzel bir hayvan pazarına kavuşacak. Pazarın içinde yürümek mümkün değil desem yeridir. Mevcut CHP'li iş bilmez Büyükşehir Belediyesi diyaloğa açık ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip olsaydı bu manzaraları görmezdik. Ama ne yazık ki kendinden başka kimseyi düşünmeyen bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Tek derdi kendi reklamını yapmak. İnşallah tez zamanda bu sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Ziyaret esnasında çok büyük ilgi gören Mustafa Savaş'a, Cumhur İttifakının Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ve çok sayıda vatandaş da eşlik etti.