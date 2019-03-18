Mustafa Savaş'ın Şehitleri Anma Günü mesajı

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.Yıldönümü dolayıyla anma mesajı yayınladı.

Savaş mesajında, “ Tarihi günleri hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin içerisinde bulunduğu bu coğrafya bizlere ayrı bir sorumluluk ve çok önemli görevler yüklüyor. Bizlerin milletçe ve devletçe her günü çok önemli ve bir o kadar dikkat edilmesi gereken günler. Pusuda bekleyen dışarıdaki şer güçler ve içerideki hain işbirlikçileri bizlerin en zayıf anını beklemeye devam ediyor. Tarihler gelip geçiyor, fakat ne niyetleri değişiyor, ne de bu isteklerinden bir saniye olsun vazgeçiyorlar. Bugün, 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 104. Yıldönümü. Vatan toprakları üzerinde gözleri olanlara genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, büyük bir ders verişimizin yıldönümü. Vatansa konu, bayraksa mevzu, milletin namusuysa dava, işte o vakit bizde durumlar değişiyor. Analarının gencecik o kınalı kuzuları parçalamaya hazır bir aslan oluyor, elleriyle merhamet ve şefkat dağıtan analarımız da düşmanı engellemek için demir bir yumruğa dönüşüyor. On yıllar geçtikçe acaba bu hissiyat değişmiş midir diye düşünen ve bir kez daha sinsice planlar kuran o hainler, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi yine gereken cevabı alıyor ve almaya devam edecek. Kahraman milletim ne tankın paletinden korkuyor, ne de uçaktan yağan bombadan çekiniyor. İşte bu milletçe ve devletçe bizi farklı kılan en büyük gerçek. Bizler de siyasetçiler olarak bu kahramanlarımızın çok önemli bu vatan savunmasını, demokrasi temelinde bir mücadeleyle desteklemenin gayretiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kuşaklar değişse de ilelebet sürecek bu kutlu davada, Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.