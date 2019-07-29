Mustafa Savaş'tan Hatice Nesibe Güler'e müjde geldi

Aydın'da özel bir okuldan birincilikle mezun olan Hatice Nesibe Güler'in okul birincisi olmasına rağmen, okul birinciliği okul yönetimi tarafından sisteme geç girildiği için hayallerindeki Tıp Fakültesi tercihini okul birincisi olarak yapamamasından kaynaklanan mağduriyet, AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'ın da araya girmesiyle birlikte ortadan kaldırıldı.

Yaşanan teknik sorunundan kaynaklanabilecek mağduriyeti gidermek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile görüşme gerçekleştiren Mustafa Savaş, Hatice Nesibe Güler'in mağduriyetinin giderileceğini, okul birincisi olarak mezuniyet derecesinin sisteme işlenmesiyle birlikte Hatice Nesibe Güler'in hayallerindeki Tıp Fakültesi tercihini okul birincisi olarak sorunsuz şekilde yapabileceğini söyledi.

Mustafa Savaş yaptığı açıklamada, "Yaşanan teknik sorunların gençlerimizin hayatını olumsuz etkilemesini bizler de istemiyoruz. Bu sorun bizlere intikal ettiği andan itibaren hemen ilgili mercilerle görüşme gerçekleştirerek sorunu çözdük. Çok şükür sorun tamamen ortadan kalktı. Hatice okul birincisi olarak tıp fakültesi tercihini yapabilecek. Hatice kızımıza ve ailesine hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.