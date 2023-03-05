Müstakil Sanayici ve İşadamları Aydın Şubesi Söke'ye çıkarma yaptı

Asrın en büyük deprem felaketinin ardından tek yürek olan Türkiye'de depremin yaralarının sarılması için birçok sivil toplum örgütü de seferber oldu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Aydın Şubesi, Söke'de gerçekleştirdiği ziyaret ile depremden etkilenen illerde yaşanması muhtemel sıkıntıları bertaraf edecek projeler üzerinde istişarelerde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Aydın Şube Başkanı Taner Kuşpaz öncülüğünde, derneğin yönetim kurulu üyeleri Söke'de iş dünyasının önemli sivil toplum kuruluşları olan Söke Ticaret Borsası ve Söke Ticaret Odası'na ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Taner Kuşpaz, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kaya, yönetim kurulu üyeleri Kamuran Yüksekdal, Mehmet Kaya ve Hukukçu Özgür Metin'in de dahil olduğu ekibi ile birlikte Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel ve Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ile görüşen ekip depremin yaralarının sarılması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette ayrıca Söke'nin en önemli tarım ürünü olan pamuk ve çırçır üreticilerinin, yüzyılın en büyük felaketi olan Kahramanmaraş merkezli on ili etkileyen deprem sonrası yaşanması muhtemel sıkıntıları bertaraf edecek projeler üzerinde de istişarelerde bulundu. Depremden etkilenen illerin pamuk işleme kapasitesinin çok yüksek olması sebebi ile süreç hakkında bilgi alışverişinde bulunan heyet, pamuk üreticilerinin süreçte nasıl desteklenmesi gerektiği hakkında da bir takım projelerin alt yapısı hakkında çalışmalar gerçekleştirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Aydın Şube Başkanı Taner Kuşpaz yaptığı açıklamasında, deprem bölgesinde felaketten etkilenen bölge insanlarının hizmetine tüm imkanlarını sunduklarını kaydetti. Ayrıca şuan itibari ile bir sahra hastanesinin de hizmete başladığını her gün on binlerce depremzedemizin bu hastaneden faydalandığını kaydeden Kuşpaz, yardım ve desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Söke'de güçlenmeye devam ediyor

Ziyaretler sırasında Söke'nin köklü aileleri ve iş insanları arasında yer alan Özbaşlılar Ailesi ve şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özbaşlı'yı ve Özbaşak Ekmek fırını sahibi Muharrem Pınar'ı da ziyaret eden heyet her iki iş adamını da MÜstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ailesine davet etti. Özbaşlı ve Pınar MÜSAİD Ailesie katıldı.

Gün boyunca devam eden ziyaretler sonrası Başkan Taner Kuşpaz süreç içerisinde çalışmalarına ve iş dünyasına olan katkılarını arttırarak devam edeceklerini ayrıca ilçe ziyaretleri ile de gönül köprüleri kurmaya sürdüreceklerini kaydetti.