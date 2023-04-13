Muştalı saldırının yaşandığı okulun velileri 'güvenlik' istedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisine yönelik gerçekleştirilen muştalı saldırı sonrası, veliler okula güvenlik personeli görevlendirilmesini ve çevredeki güvenliğin arttırılmasını istedi.

Olay, 7 Nisan Cuma günü Yedieylül Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldaki 6. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersinde olduğu sırada öğrenciler iddiaya göre okul öğrencisi olmayan yaşıtları olan bir grup çocuk tarafından okul dışından sözlü saldırıya uğradı. Beden eğitimi öğretmeninin araya girmesi ile bölgeden uzaklaşan çocuklar okul çıkışında bayrak töreni sırasında yeniden okul önüne geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul hafta sonu tatiline girerken, okul çıkışı 12 yaşındaki A.K. ve bir sınıf arkadaşı, yaşıtı tarafından saldırıya uğradı. Muştalı saldırıya uğrayan A.K. dudağından ve başından yaralanırken, arkadaşı ise karnına yumruk darbesi aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.K. doktorlar tarafından tedavi edilirken, başı ve dudağına dikiş atıldı.

"Bugün bunu yapıyorsa, bundan sonra neler yapar düşünmek istemiyorum"

Saldırıyı gerçekleştiren çocuğu daha önce hiç görmediklerini ifade eden muştalı saldırıya uğrayan 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi A.K., "Beden eğitimi dersindeydik. Bize önce dışarıdan sözlü olarak sataştılar. Öğretmenlerimizin arkasından konuştular. Böyle olunca biz de sınıf olarak karşılık vermek zorunda kaldık. Biz karşılık verince onlar daha da öfkelenerek bizi tehdit etmeye başladılar. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okuldan çıktık. Önce bir tane arkadaşımın karnında vurdular. Daha sonra bana saldırdı. Tanımıyorum, ben ve sınıf arkadaşlarım ilk defa gördük. Önce yüzüme sonra da başıma muştayla darbe aldım. Olayı gören öğretmenlerimiz yardımımıza koştu ama çocuk kaçarak uzaklaştı. Bu çocuk bugün bunu yapıyorsa, bundan sonra neler yapar onu düşünmek istemiyorum" dedi.

Olayın ardından okula gelen öğrenci velileri kendi çocuklarının da can güvenliğinin olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Başka üzücü olayların yaşanmaması için taleplerinin yerine getirilmesini isteyen öğrenci velisi Selma Akköprü, "Biz veliler olarak defalarca kez güvenlik personeli talep ettik ama talebimize karşılık bulamadık. Çocuklarımızın başına daha büyük bir iş geldiğinde mi bu talebimiz karşılanacak anlayamadık? Biz istiyoruz ki bir daha hiçbir çocuğumuzun başına böyle bir iş gelmesin, hiç biri zarar görmesin. Bu durumda olan benim çocuğum da olabilirdi" ifadelerini kullandı.