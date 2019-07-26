Müşteri beklerken polis geldi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, zehir taciri bir şahsı piyasaya sürmek istediği uyuşturucu maddelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde de saksılar içinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Bir ihbarı değerlendiren Didim KOM Grup Amirliği ekipleri H.H.C. isimli şahsı takibe aldı. Uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi de yetiştirdiği öğrenilen şahsı takibe alan ekipler, şahsı satış yapmak isterken yakaladı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 10 paket kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette toplam 39.07 gram esrar maddesi, şeffaf poşet içerisinde 27.93 gram esrar maddesi olmak üzere toplamda 67.00 gram esrar maddesi ele geçirildi. İkamet çevresinde saksı içerisine ekilmiş vaziyette 8 kök hint keneviri bitkisi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler de ele geçiren polis uyuşturucu maddeler, satış ve içime hazırlanma işlerinde kullanılan malzemelerle birlikte H.H.C. isimli şahsı da gözaltına aldı.

Şahsın hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hazırlanacak evraklarla adliyeye sevk edileceği belirtildi.