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Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Aydın’da sahur vaktinde meydana gelen ikamet yangını mahalleyi ayağa kaldırdı.

Aydın'da sahur vaktinde meydana gelen ikamet yangını mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının, ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu çıktığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre; Ata Mahallesi 66 numaralı binan 1. Katında oturan Ömer A. isimli şahıs sahur vaktinde ocağa yemek vurup uyuya kalınca önce tencere ardından da mutfak dolapları yanmaya başladı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.


İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken evde maddi hasar oluştu. Evde yaşayanların yangından sağ salim kurtulması ise teselli kaynağı oldu.

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